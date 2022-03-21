Обязательные резервные требования для банков начнут действовать с 1 апреля
Центробанк России объявил, что обязательные резервные требования и коэффициенты для расчёта резервируемых обязательств кредитных организаций начнут действовать с 1 апреля 2022 года, сообщает пресс-служба регулятора.
В сообщении говорится, что единые нормативы для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций, по всем категориям обязательств в российской и иностранной валюте, устанавливаются в размере 2%.
Для кредитных организаций с базовой лицензией - 1% по обязательствам в валюте РФ и 2% по обязательствам в иностранной валюте.
В Центробанке отметили, что коэффициенты усреднения обязательных резервов не изменились: 0,9 для банков с базовой или универсальной лицензией и 1,0 - для небанковских кредитных организаций.
«Нормативы обязательных резервов и коэффициенты усреднения обязательных резервов будут применяться начиная с расчёта размера обязательных резервов за апрель 2022 года», - добавили в пресс-службе.
Ранее Центробанк РФ разрешил Московской бирже в период с 21 марта по 1 апреля проводить ряд операций для нерезидентов из недружественных стран, сообщает RT.
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