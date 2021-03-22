Цены растут настолько, что обувь придется чинить

Цены на одежду, обувь и аксессуары в России могут вырасти уже к лету, - предупредили ритейлеры. Они увязывают ожидаемое подорожание с повышением закупочных цен, в том числе на хлопок, стоимость которого выросла в пределах от 20 до 35%. Сопоставимый рост ожидает и цены на изделия из хлопка. Процентов на двадцать подорожают и материалы из нефтепродуктов, например, полиуретан, из которого производится экокожа, стельки и обувные подошвы.

Еще одним фактором, провоцирующим рост цен на одежду и обувь, называется существенное увеличение стоимости доставки продукции из Азии. Так, цена контейнерной транспортировки товаров из Китая и стран Юго-Восточной Азии в порты Дальнего Востока выросла в январе почти в пять раз по сравнению с октябрем, - отмечала Ассоциация компаний розничной торговли.

Вмешательства государства в ценообразование на обувном и платяном рынке ожидать вряд ли стоит. Попытка регулировать цены на продовольственные товары первой необходимости едва не увенчалась возникновением дефицита, и назначения предельных отпускных цен удостоились только два товара – сахар-песок и подсолнечное масло. Правда, Росстат и после заключения соглашения продолжал фиксировать рост цен на них. Кстати, в понедельник, 22 марта, стало известно о намерении властей продлить соглашение с производителями и торговлей о стабилизации цен на эти продукты. Как передает РБК, предельная цена останется той же, но производители получат субсидии.

А социально-экономический фон для столь резкого подорожания одежды и обуви таков: траты граждан страны на эти товары в минувшем году упали почти вдвое – средний чек составил, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли, две тысячи рублей против 3800 годом ранее. Осенью 2020 вернулась «пандемическая» модель потребления, в рамках которой расходы на непродовольственные товары сокращаются в пользу расходов на продукты питания, - указывал, в свою очередь, Центробанк.

Многим россиянам средств хватает только на еду и одежду. К примеру, в категории молодых семей таких почти две трети, - отмечал Росстат по итогам прошлогоднего опроса. Схожие показатели были получены среди неработающих пенсионеров.

Сопоставление прогноза о росте цен на одежду и обувь с итогами исследования Росстата дает довольно простой, однако, весьма печальный вывод: если прогноз подтвердится, этим двум категориям предстоит нелегкий выбор между покупкой еды или новых штанов. Как результат этого выбора, ремонт обуви станет едва ли не самым процветающим видом предпринимательства.

