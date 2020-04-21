Мишустина попросили запретить в магазинах акции и скидки
Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях. Как пишут «Ведомости», соответствующее письмо они направили на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
В нем отмечается, что эта мера позволит поддержать доходность поставщиков, которая из-за роста расходов на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, находится под угрозой, подчеркивает Ura.ru.
Отметим, торговые сети в обычных условиях борются за покупателей с использованием промоакций. Такие скидки позволяют вывести на рынок новые продукты и поддержать спрос при низкой покупательной способности. Однако в настоящий момент их использование нанесет существенный вред участникам рынка.
Напомним, 19 апреля в Минпромторге заявили, что не фиксируют значительных изменений цен на продукты в России. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил глава ведомства Денис Мантуров.
«Мы не фиксируем каких-то серьезных изменений по цене, колебания очень несущественные», - цитирует министра РИА Новости.
Ранее НСН писала, почему инициатива экономистов, которые предлагают раздать людям деньги на фоне эпидемии коронавируса и падении цен на нефть, в России не будет реализована.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
52 763+5 642 / сут.
Умерли
456+51 / сут.
Выздоровели
3 873+427 / сут.
- Лукашенко в Бобруйске назвал сроки возрождения экономики России
- Нефть марки Brent рухнула на 22%
- Клименко призвал не бояться «рабства» из-за цифровизации россиян
- Россия одолжила Молдавии 200 млн евро на выгодных ей условиях
- Аналитики: Российской нефти американский крах не грозит
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru