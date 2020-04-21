Мишустина попросили запретить в магазинах акции и скидки

Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях. Как пишут «Ведомости», соответствующее письмо они направили на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

В нем отмечается, что эта мера позволит поддержать доходность поставщиков, которая из-за роста расходов на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, находится под угрозой, подчеркивает Ura.ru.

Отметим, торговые сети в обычных условиях борются за покупателей с использованием промоакций. Такие скидки позволяют вывести на рынок новые продукты и поддержать спрос при низкой покупательной способности. Однако в настоящий момент их использование нанесет существенный вред участникам рынка.

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Напомним, 19 апреля в Минпромторге заявили, что не фиксируют значительных изменений цен на продукты в России. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил глава ведомства Денис Мантуров.

«Мы не фиксируем каких-то серьезных изменений по цене, колебания очень несущественные», - цитирует министра РИА Новости.

Ранее НСН писала, почему инициатива экономистов, которые предлагают раздать людям деньги на фоне эпидемии коронавируса и падении цен на нефть, в России не будет реализована.

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ФОТО: Александр Гальперин//РИА Новости
ТЕГИ:Михаил МишустинЦены На ПродуктыКоронавирус
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