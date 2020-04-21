Мишустина попросили запретить в магазинах акции и скидки

Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях. Как пишут «Ведомости», соответствующее письмо они направили на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

В нем отмечается, что эта мера позволит поддержать доходность поставщиков, которая из-за роста расходов на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, находится под угрозой, подчеркивает Ura.ru.

Отметим, торговые сети в обычных условиях борются за покупателей с использованием промоакций. Такие скидки позволяют вывести на рынок новые продукты и поддержать спрос при низкой покупательной способности. Однако в настоящий момент их использование нанесет существенный вред участникам рынка.