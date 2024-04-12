Оборудование резидента «Технополис Москва» включили в реестр Минпромторга РФ

Продукцию компании – резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» «Ангстрем-Телеком» включили в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ. Об этом сообщил министр правительства Москвы руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Он отметил, что речь идет о коммутаторах серий «Топаз» и «Корунд», предназначенных для организации надежных управляющих и информационных сетей на промышленных производствах, в энергетике и всех видах транспорта. По словам Овчинского, востребованной продукцией предприятия являются сетевые коммутаторы, которых выпущено уже свыше 30 тысяч штук.

Продуктовая линейка резидента также включает промышленные компьютеры, беспроводные вайфай-мосты и устройства для систем безопасности. За все время деятельности в ОЭЗ инвестиции компании в производство сетевого оборудования составили порядка 100 млн рублей.

Так, в реестр Минпромторга включили 35 устройств компании, большая часть из которых промышленного назначения. Включение в реестр дает подтверждение статуса продукции, полностью произведенной на территории РФ, а также позволяет предприятию участвовать в государственных закупках.

Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев отметил, что промышленные коммутаторы компании уже используются в электроэнергетике и на морских судах. По его словам, компания, расположенная на площадке Московского института электронной техники (МИЭТ), может выпускать до 50 тысяч таких устройств в год.

