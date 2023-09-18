Оборот платных услуг в Москве вырос на 9%

В Москве объем платных услуг, оказанных населению за первые семь месяцев 2023 года составил почти 1,8 триллиона рублей. Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, это на 9% больше показателей за такой же период 2022 года в сопоставимых ценах.

«Сфера платных услуг населению уверенно чувствует себя в нынешних экономических условиях, не испытывая давления из-за санкций и ограничений. Это позволяет столичным предпринимателям осваивать новые ниши и динамично развиваться», – отметил вице-мэр.

Он также рассказал, что лучшую динамику показал сектор транспортных услуг, оборот которого в сопоставимых ценах вырос на 20% – до почти 584 миллиардов рублей.

Ефимов пояснил, что такие цифры связаны с тем, что транспортная отрасль восстанавливается после ограничений авиаперевозок на фоне санкций.

Как уточнили в столичном департаменте экономической политики и развития города, второе место по росту оборота за первые семь месяцев 2023 года занял сектор культуры и спорта: 16,8% – до 64,3 миллиарда рублей. На это повлияло окончание пандемии коронавируса и желание многих горожан перейти к активному образу жизни, а также ростом онлайн-форматов по продаже билетов на различные мероприятия от концертов и спектаклей до лекций и экскурсий.

На третьем месте – гостиничный и туристический сектор. Здесь оборот платных услуг вырос на более чем 12% - до 68,6 миллиарда рублей, что объясняется увеличением внутреннего туризма. На четвертом – сфера образования, где прирост составил 11%.

Москва – один из крупнейших городов мира. Уже давно по ряду показателей, таких как здравоохранение, качество жизни, безопасность, уровень развития городской среды, школьного образования и так далее, столица России входит в число мировых лидеров.

