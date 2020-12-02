Оборот наличных в России сократился впервые с начала кризиса

С начала года по 1 октября объем наличных в обращении россиян увеличился на 21% и составил 12,88 трлн рублей. В ноябре объем наличных впервые после непрерывного роста сократился на 41,9 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на Банк Росии.

Самый высокий спрос на наличные наблюдался в марте, после введения первых ограничений для борьбы с коронавирусом. Тогда оборот наличных составлял 700,9 млрд рублей.