Оборот наличных в России сократился впервые с начала кризиса
С начала года по 1 октября объем наличных в обращении россиян увеличился на 21% и составил 12,88 трлн рублей. В ноябре объем наличных впервые после непрерывного роста сократился на 41,9 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на Банк Росии.
Самый высокий спрос на наличные наблюдался в марте, после введения первых ограничений для борьбы с коронавирусом. Тогда оборот наличных составлял 700,9 млрд рублей.
В Центробанке отметили, что постепенное снятие ограничений и уже сформированные запасы наличных денег способствовали «спокойной реакции населения и бизнеса на осенний рост заболеваемости».
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