Россияне запаслись наличными на фоне пандемии коронавируса
Жители России запаслись наличными на 12,1 триллиона рублей, заявил глава аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий в беседе с РИА Новости.
В годовом выражении объем наличных средств вне банковской системы вырос на 28,3%, до начала коронакризиса в марте этот показатель находился на уровне 7%.
Эксперт отметил, что такое явление характерно не только для России. На фоне пандемии COVID-19 спрос на наличные вырос по всему миру.
Осадчий подчеркнул, что удержание крупных объемов наличных вне банковской системы повышает риски инфляционного кризиса.
Летом в ряде кредитных организаций России отметили рост снятия наличных средств с карт.
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