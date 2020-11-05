Россияне запаслись наличными на фоне пандемии коронавируса

Жители России запаслись наличными на 12,1 триллиона рублей, заявил глава аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий в беседе с РИА Новости.

В годовом выражении объем наличных средств вне банковской системы вырос на 28,3%, до начала коронакризиса в марте этот показатель находился на уровне 7%.

Эксперт отметил, что такое явление характерно не только для России. На фоне пандемии COVID-19 спрос на наличные вырос по всему миру.

Осадчий подчеркнул, что удержание крупных объемов наличных вне банковской системы повышает риски инфляционного кризиса.

Летом в ряде кредитных организаций России отметили рост снятия наличных средств с карт.

