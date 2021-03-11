Оборот интернет-торговли в России увеличился в два раза
Оборот интернет-торговли в России в январе 2021 года вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 211 816 млн рублей. Об этом говорится в исследовании Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).
Отмечается, что самым быстрорастущим сегментом стала категория мебель и товары для дома (рост 3,46 раза). Также россияне проявляли большой интерес к товарам для творчества (рост в 2,58 раза), товарам для детей (рост в 2,4 раза), товарам для красоты и здоровья (+68%). По сравнению с январем минувшего года снизился интерес покупателей к книгам (-21%), одежде и обуви (-12%), а также к садовой технике и инвентарю (-7%), которые «ушли в минус».
В АКИТ добавили, что начало года характеризуется также активной торговлей через интернет представителей малого и среднего бизнеса. Более 100 тыс. предпринимателей ведут ее через маркетплейсы, остальные - через собственные ресурсы.
Ранее «Известия» сообщили, что каждая шестая россиянка готова тратить на косметику до 10 тыс. рублей в месяц. Это следует из результатов опроса экспрес-ритейлера «Самокат».
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