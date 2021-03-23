Удар по лобби. Повышение НДФЛ для богатых напомнило об эмиграции Депардье
Однако российский олигархат такие потрясения не ждут: за него есть кому «вписаться» в Госдуме, заявил политолог Алексей Мухин.
Идея повышения НДФЛ для обеспеченных россиян в ближайшее время не будет реализована в России, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» политолог Алексей Мухин. По его мнению, «левые» не смогут протолкнуть эту идею в Госдуме из-за противодействия крупного бизнеса.
«Так называемый прогрессивный налог – это давняя идея, которая рассматривалась на площадке в Государственной думе. Она, в основном, использовалась партиями "левого" толка. По понятным причинам, для них это – традиционное требование. Да, существующая плоская шкала налогообложения не очень справедлива. Поэтому, полагаю, что ныне запущенная в дискурс тема – перед выборами особенно – будет воспринята как потенциальными избирателями, так и различными партиями в качестве политического инструмента. Но только есть одна проблема: в Госдуме существует лобби крупных компаний, которое вряд ли позволит этой идее реализоваться. Иначе она бы была уже давно реализована. А этой идее уже около 20 лет», - отметил Мухин.
На днях ученые Российской академии наук (РАН) предложили варианты повышения подоходного налога до 20%, 25% или даже 31%. Эта мера, по их оценке, обеспечила бы более высокие темпы экономического роста.
Рассуждая о том, чревато ли такое повышение НДФЛ для богатых бунтом элит, Мухин заверил, что до таких радикальных проявлений дело вряд ли дойдет.
«Я не думаю, что это будет открытое противостояние олигархата действиям властей где-нибудь на Красной площади. Такой бунт олигархов, да? Скорее всего, дело решится просто, ещё на думской площадке, на уровне обсуждения в комитете», - предположил Мухин.
Резюмируя, собеседник «Радиоточки НСН» отметил, что повышение подоходного налога для богатых хотя бы до 20% возможно только при наличии политической воли.
«Здесь не нужны какие-то специальные условия. Потому что во Франции налоги для богатых повысили "левые". Взяли и повысили. Результатом, как мы все помним, была вынужденная финансовая эмиграция Жерара Депардье в Бельгию, потом в Россию, потом обратно в Бельгию», - напомнил политолог.
Между тем, ранее президент России Владимир Путин с 2021 года уже повысил НДФЛ с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год. Власти заявляли, что эта мера позволит привлечь дополнительные 60 миллиардов рублей в нынешнем году, которые направят в фонд помощи детям с редкими заболеваниями «Круг добра».
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