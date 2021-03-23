Удар по лобби. Повышение НДФЛ для богатых напомнило об эмиграции Депардье

Рассуждая о том, чревато ли такое повышение НДФЛ для богатых бунтом элит, Мухин заверил, что до таких радикальных проявлений дело вряд ли дойдет.

«Я не думаю, что это будет открытое противостояние олигархата действиям властей где-нибудь на Красной площади. Такой бунт олигархов, да? Скорее всего, дело решится просто, ещё на думской площадке, на уровне обсуждения в комитете», - предположил Мухин.

Резюмируя, собеседник «Радиоточки НСН» отметил, что повышение подоходного налога для богатых хотя бы до 20% возможно только при наличии политической воли.

«Здесь не нужны какие-то специальные условия. Потому что во Франции налоги для богатых повысили "левые". Взяли и повысили. Результатом, как мы все помним, была вынужденная финансовая эмиграция Жерара Депардье в Бельгию, потом в Россию, потом обратно в Бельгию», - напомнил политолог.

Между тем, ранее президент России Владимир Путин с 2021 года уже повысил НДФЛ с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год. Власти заявляли, что эта мера позволит привлечь дополнительные 60 миллиардов рублей в нынешнем году, которые направят в фонд помощи детям с редкими заболеваниями «Круг добра».

