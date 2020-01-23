Облигации Минфина на 58 млрд рублей купил неизвестный инвестор
23 января 202021:43
Крупнейшая заявка за историю аукционов зафиксирована при покупке облигаций Минфина. Неизвестный инвестор купил облигации финансового ведомства на 58 млрд рублей, сообщает РИА Новости.
Как отмечает агентство, заявку заметили аналитики банка "Уралсиб".
Два аукциона Минфина, на которых было размещено 85 млрд рублей, состоялись в среду.
Ранее в сентябре сообщалось Россия уменьшила минувшим летом уровень вложений в государственный долг Соединённых Штатов Америки до 8,5 млрд долларов.
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