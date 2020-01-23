Облигации Минфина на 58 млрд рублей купил неизвестный инвестор

Пенсионерами через 40 лет будет половина россиян ПФР: в 2020 году пенсионеров в стране станет меньше на 800 тысяч Политолог: пенсионная реформа сделала правительство, которое ее провело, «токсичным» Мужчин среди пенсионеров будет значительно меньше