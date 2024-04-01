Объемы выдачи новых автокредитов в России за год выросли на 135%
Объемы выдачи новых автокредитов в России за 2023 год выросли на 135%, сообщает Autonews со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Уточняется, что средний чек кредита на покупку автомобиля за год вырос на 18%, с 1,31 млн до 1,55 миллиона рублей.
Средняя цена нового легкового автомобиля в 2023 году составила 2,96 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем два года назад, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Отмечается, что в 2021 году средневзвешенная цена была равна 1,99 млн рублей.
При этом средний срок владения легковым автомобилем в России по итогам 2023 года составил 7,1 года, подсчитали эксперты, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru