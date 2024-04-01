Объемы выдачи новых автокредитов в России за год выросли на 135%

Объемы выдачи новых автокредитов в России за 2023 год выросли на 135%, сообщает Autonews со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Уточняется, что средний чек кредита на покупку автомобиля за год вырос на 18%, с 1,31 млн до 1,55 миллиона рублей.