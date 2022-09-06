Россия ведет переговоры с Китаем по применению карт «Мир»
Россия ведет переговоры с рядом стран по применению карт «Мир», в том числе с государствами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, а также с Китаем. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе Восточного экономического форума.
Зампред правительства рассказал, что карты «Мир» принимают уже 11 стран: в частности, популярные у туристов Турция, Вьетнам, Южная Корея, а также соседние Белоруссия, Армения, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.
«Кроме того, сейчас ведут работу с рядом других стран, в том числе Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, и Китай», — отметил вице-премьер в беседе с РИА Новости.
Ранее директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак заявил, что Москва активно ведет переговоры со странами Ближнего Востока по поводу возможности использования карт «Мир», напоминает Ura.ru.
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