Объемы ипотеки в августе обновили исторический рекорд

Объем выданных кредитов на приобретение жилья в России в августе увеличился по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 59% в денежном выражении и на 38% - в количественном. Он достиг рекордных 375 миллиардов рублей за всю историю ипотечного рынка. Такую предварительную оценку дали компания ДОМ.РФ и агентство Frank RG, передает ТАСС.

Эксперты считают, что это свидетельствует о полном восстановлении ипотечного рынка после пандемии коронавируса, что стало возможным, благодаря возвращению потребительской уверенности россиян и реализация программы льготной ипотеки, отмечает Газета.ру.

Всего в августе было выдано 148 тысяч ипотечных кредитов на сумму 375 миллиардов рублей. Всего за 8 месяцев этого года в России выдано 895 тысяч ипотечных кредитов – на 14% больше к аналогичному периоду прошлого года. В денежном выражении, это 2,2 триллиона рублей (плюс 26% к 2019 году).

По данным ДОМ.РФ, свыше 90% всех кредитов на первичном рынке в августе выдано по программе льготной ипотеки под 6,5%. Благодаря ей с апреля по август более 150 тысяч отечественных семей улучшили жилищные условия.

По итогам года также ожидается рекорд. По предварительным прикидкам, будет выдано не менее 1,3 миллиона ипотечных кредитов на сумму более 3 триллионов рублей. Такого ещё ни разу не было.

