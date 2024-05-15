Объем закупок столицы в рамках госзаказа достиг 1,8 трлн рублей в 2023 году

В ходе выступления на пленарном заседании XIX Всероссийского форума-выставки «Госзаказ» заммэра Москвы, глава столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева заявила, что цель столичной системы закупок — создания конкурентной среды. По мнению вице-мэра, это важный инструмент поддержки предпринимателей, малого бизнеса и российских производителей.

Багреева напомнила, что столица является самым крупным государственным заказчиком — в 2023 году объем закупок достиг порядка 1,8 трлн рублей (примерно 10% от общего объема российской системы закупок). Вице-мэр подчеркнула, что контрактная система Москвы помогает экономить на всех этапах закупочного цикла примерно 12% в год.

Сегодня Москва формирует большой объем госзаказа для регионов России. Багреева указала на то, что год от года растет объем закупок в регионах: так, за последние пять лет он увеличился почти втрое — до 300 млрд рублей в 2023 году (порядка 16% от объема закупок). Растет и доля закупок товаров, которые производятся в России и дружественных странах.

Поддерживает Москва и малое предпринимательство, для субъектов которого доступ к госзаказу — еще одна возможность для развития бизнеса, расширения географии продаж и увеличения прибыли.

Вице-мэр отметила, что за двадцать лет ежегодный объем закупок у малого бизнеса увеличился в 100 с лишним раз и достиг 400 млрд рублей (примерно 13% от суммарного числа закупок госзаказчиков у малого бизнеса в России). Всего за 20 лет Москва закупила у малого бизнеса товары более чем на 3 трлн рублей.

Существенную поддержку регионам и малому предпринимательству оказывает запущенный в 2013 году Портал поставщиков Москвы. Количество поставщиков на нем увеличилось вчетверо — до 330 тысяч (из них 90% представляют малый бизнес) количество заказчиков — в 20 раз (до 57 тысяч). Здесь представлены заказчики из 40 российских регионов, ежегодный объем закупок достигает 100 млрд рублей.

Инструменты госзаказа — одна из важнейших мер поддержки для российских поставщиков, в частности, для малого бизнеса и промышленных предприятий, подытожила Мария Багреева.

