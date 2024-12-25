Объем выдачи автокредитов вырос на 67,3%

Таким образом, объем выдачи автокредитов увеличился на 67,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По мнению экспертов, такая тенденция стала следствием эффекта низкой базы из-за дефицита новых машин в прошлом году.

При этом сумма выданных займов за отчетный период превысила 2 триллиона 150 миллиардов рублей, что на 62,5% больше, чем за тот же период прошлого года.

Ранее глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Тигран Парсаданян заявил, что власти планируют выделить 36 млрд рублей на программу льготного автокредитования в 2025 году. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

