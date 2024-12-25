Объем выдачи автокредитов вырос на 67,3%
За одиннадцать месяцев текущего года в России было выдано 1 501 600 кредитов на покупку автомобилей. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй.
Таким образом, объем выдачи автокредитов увеличился на 67,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По мнению экспертов, такая тенденция стала следствием эффекта низкой базы из-за дефицита новых машин в прошлом году.
При этом сумма выданных займов за отчетный период превысила 2 триллиона 150 миллиардов рублей, что на 62,5% больше, чем за тот же период прошлого года.
Ранее глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Тигран Парсаданян заявил, что власти планируют выделить 36 млрд рублей на программу льготного автокредитования в 2025 году. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- За год российские фильмы заработали около 27 миллиардов рублей
- Объем выдачи автокредитов вырос на 67,3%
- Папа Римский в рождественском обращении призвал начать переговоры по Украине
- СМИ назвали Мохамеда Салаха главным претендентом на «Золотой мяч - 2025»
- Эксперт Данилов-Данильян: Кубань может потерять не один курортный сезон из-за мазута
- Автомобиль въехал в толпу пешеходов в Лондоне
- ВСУ потеряли на Курском направлении более 43 740 военнослужащих
- В «Лаборатории Касперского» предложили создать в России атлас киберугроз
- МВД объявило в федеральный розыск иноагента Илью Яшина по уголовной статье
- Украина временно запретила вывоз газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru