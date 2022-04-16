Объем вложений России в госбумаги США в феврале уменьшился на $750 млн

В феврале Россия вложила в американские государственные ценные бумаги $3,753 млрд, что на $750 млн меньше, чем в предыдущем месяце, согласно данным на сайте Минфина США.

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В январе соответствующий показатель составлял $4,503 млрд, в феврале - $3,753 млрд.

Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. В апреле 2018 года их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае - до $14,9 млрд.

Крупнейшим держателем госбумаг США в феврале осталась Япония - примерно $1,3 трлн. На втором месте - Китай с $1,05 трлн, на третьем - Великобритания с $625,2 млрд.

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ФОТО: pxhere.com
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