Объем вложений России в госбумаги США в феврале уменьшился на $750 млн

В январе соответствующий показатель составлял $4,503 млрд, в феврале - $3,753 млрд.

Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. В апреле 2018 года их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае - до $14,9 млрд.

Крупнейшим держателем госбумаг США в феврале осталась Япония - примерно $1,3 трлн. На втором месте - Китай с $1,05 трлн, на третьем - Великобритания с $625,2 млрд.

