Объем торговли между Россией и США увеличился на 20%
В апреле 2024 года объем торговли между Россией и США увеличился на 20% в годовом выражении, составив $332 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской таможни.
Согласно приведенной статистике, российский экспорт вырос на 37% до $298 млн.
При этом главным товаром остаются удобрения. Их поставки в годовом выражении увеличились в 1,6 раза и составили $164 млн. Следом идут поставки платины, продажи которой возросли в 32 раза, составив в денежном эквиваленте $94,2 млн.
На третьем месте находятся поставки части турбореактивных двигателей. Показатели по этой категории выросли в три раза и составили $10,1 млн. После в списке идут фосфаты и жмых из соевого масла — по $4 млн по обеим позициям.
Между тем импорт США, наоборот, сократился на 48%, составив $34 млн. Вашингтон в основном поставляет в РФ пищевые продукты и вакцины. Рост поставок этих категорий увеличился до $6,7 млн и $6,2 млн соответственно. В первую пятерку товаров также входят медицинские приборы ($3,1 млн), рентгены ($2 млн) и медицинские реагенты ($1,8 млн).
При этом в месячном выражении торговля сократилась на 30%. Это связывают с тем, что США не покупали российский уран, так как обычно в торговле этим сырьем дважды в год делается перерыв.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru