В апреле 2024 года объем торговли между Россией и США увеличился на 20% в годовом выражении, составив $332 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской таможни.

Согласно приведенной статистике, российский экспорт вырос на 37% до $298 млн.

При этом главным товаром остаются удобрения. Их поставки в годовом выражении увеличились в 1,6 раза и составили $164 млн. Следом идут поставки платины, продажи которой возросли в 32 раза, составив в денежном эквиваленте $94,2 млн.

На третьем месте находятся поставки части турбореактивных двигателей. Показатели по этой категории выросли в три раза и составили $10,1 млн. После в списке идут фосфаты и жмых из соевого масла — по $4 млн по обеим позициям.