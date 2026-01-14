Объем торговли Китая и России сократился на 6,9%
14 января 202607:56
Объем торговли Китая и России в 2025 году сократился на 6,9% по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.
Объем торговли достиг $228,1 млрд.
Так, экспорт из Китая в Россию за минувший год уменьшился на 10,4%. Он составил $103,3 млрд. При этом импорт в КНР из РФ упал на 3,9%. Этот показатель достиг $124,79 млрд.
Между тем Китай впервые экспортировал в Россию сыр. В ноябре РФ приобрела 8 тонн продукта на $93 тысячи, пишет 360.ru.
