Объем поставок китайских автомобилей в Россию упал на 16%

Вместе с тем в годовом выражении импорт вырос на 17%, а доля России в китайском экспорте уменьшилась с 20,8% до 18,05%.

В 2024 году на российский рынок КНР поставила легковых машина на $12,4 млрд, что на треть больше годового выражения. Россия по-прежнему является крупнейшим экспортным рынком для китайских автомобилей.

По мнению экспертов, сокращение поставок стало следствием роста утилизационного сбора с 1 октября на 70-85%. С начала 2025 года он увеличится еще на 10-20%.

Ранее гендиректор дилера «Тесла-клуб» Алексей Еремчук заявил, что стоимость электромобилей из Китая в начале осени снизилась на 15%, поэтому до конца года может наблюдаться всплеск спроса на подобные машины. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

