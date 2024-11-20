Объем поставок китайских автомобилей в Россию упал на 16%

Объем поставок автомобилей производства КНР сократился в октябре 2024 года на 16% (до $1,5 млрд) и достиг трехмесячного минимума. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни.

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Вместе с тем в годовом выражении импорт вырос на 17%, а доля России в китайском экспорте уменьшилась с 20,8% до 18,05%.

В 2024 году на российский рынок КНР поставила легковых машина на $12,4 млрд, что на треть больше годового выражения. Россия по-прежнему является крупнейшим экспортным рынком для китайских автомобилей.

По мнению экспертов, сокращение поставок стало следствием роста утилизационного сбора с 1 октября на 70-85%. С начала 2025 года он увеличится еще на 10-20%.

Ранее гендиректор дилера «Тесла-клуб» Алексей Еремчук заявил, что стоимость электромобилей из Китая в начале осени снизилась на 15%, поэтому до конца года может наблюдаться всплеск спроса на подобные машины. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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