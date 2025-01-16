СМИ: Россиянам теперь доступны переводы по СБП в девять стран
В системе быстрых платежей (СБП) продолжает развиваться международное направление, сообщают «Известия».
Теперь отправить деньги за границу предлагает целый ряд российских банков. Клиенты могут перечислить средства в Белоруссию, Таджикистан, Узбекистан, Киргизию, Абхазию, Армению, Казахстан, Молдавию и Лаос.
За 2024 год список стран, куда можно отправить деньги по СБП значительно расширился. В конце 2023 года их было лишь пять.
Растет и количество иностранных банков, принимающих деньги через систему. В сентябре 2023 года их было 37.
Процесс тормозит тот факт, что многие страны-партнеры опасаются вторичных санкций.
Ранее стало известно, что Центробанк не намерен повышать лимит бесплатных переводов по СБП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru