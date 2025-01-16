СМИ: Россиянам теперь доступны переводы по СБП в девять стран

Теперь отправить деньги за границу предлагает целый ряд российских банков. Клиенты могут перечислить средства в Белоруссию, Таджикистан, Узбекистан, Киргизию, Абхазию, Армению, Казахстан, Молдавию и Лаос.

За 2024 год список стран, куда можно отправить деньги по СБП значительно расширился. В конце 2023 года их было лишь пять.

Растет и количество иностранных банков, принимающих деньги через систему. В сентябре 2023 года их было 37.

Процесс тормозит тот факт, что многие страны-партнеры опасаются вторичных санкций.

Ранее стало известно, что Центробанк не намерен повышать лимит бесплатных переводов по СБП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

