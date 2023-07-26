«Киви банк» ограничил снятие наличных

«Киви банк» частично ограничил вывод денег с кошельков на банковские счета и снятие наличных, сообщает пресс-служба организации.

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Мера носит временный характер, она связана с претензиями Центробанка России к отчетности, который выдал предписание в отношении некоторых операций.

Мера вступает в силу с 26 июля. В настоящее время банк уточняет у регулятора детали предписания, чтобы устранить недочеты. Несмотря на это, пополнение счетов мобильных операторов, перевод денег на другие кошельки, оплата услуг, товаров кошельками и картами Qiwi работают.

Как сообщалось ранее, ФСБ будет получать сведения о пользователях сервиса Qiwi, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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