«Киви банк» ограничил снятие наличных
«Киви банк» частично ограничил вывод денег с кошельков на банковские счета и снятие наличных, сообщает пресс-служба организации.
Мера носит временный характер, она связана с претензиями Центробанка России к отчетности, который выдал предписание в отношении некоторых операций.
Мера вступает в силу с 26 июля. В настоящее время банк уточняет у регулятора детали предписания, чтобы устранить недочеты. Несмотря на это, пополнение счетов мобильных операторов, перевод денег на другие кошельки, оплата услуг, товаров кошельками и картами Qiwi работают.
Как сообщалось ранее, ФСБ будет получать сведения о пользователях сервиса Qiwi, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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