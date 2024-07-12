Объем наличных денег в России сократился на рекордную за девять лет сумму

С начала года объем наличных средств на руках у россиян сократился на 600 млрд рублей, что стало рекордным показателем с 2015 года, подсчитал РБК на основе статистики Центробанка.

В отрасли отмечают, что подобные рекорды связаны с повышением процентных ставок, сегодня выгоднее хранить деньги на вкладах в банках. Более того, вклады сегодня являются не просто средством сбережения, но и выступают одним из основных инструментов инвестирования.