Объем международных резервов России достиг рекордных 618 млрд рублей
Объем международных резервов России по состоянию на 1 сентября 2021 года составил коло 618 миллиардов долларов, что является рекордным значением. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты.
Отмечается, что РФ входит в пятерку лидеров по объему международных резервов, уступая Китаю, Японии, Швейцарии и Индии.
В состав резервов входят золото и иностранная валюта, а также специальные права заимствования.
В сообщении говорится, что на данный момент достигнуты все цели в рамках управления резервными активами – обеспечено оптимальное сочетание сохранности, ликвидности и доходности активов.
Ранее Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России до 4,3% в 2021 году.
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