Объем международных резервов России достиг рекордных 618 млрд рублей

Объем международных резервов России по состоянию на 1 сентября 2021 года составил коло 618 миллиардов долларов, что является рекордным значением. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты.

Отмечается, что РФ входит в пятерку лидеров по объему международных резервов, уступая Китаю, Японии, Швейцарии и Индии.

В состав резервов входят золото и иностранная валюта, а также специальные права заимствования.

В сообщении говорится, что на данный момент достигнуты все цели в рамках управления резервными активами – обеспечено оптимальное сочетание сохранности, ликвидности и доходности активов.

Ранее Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России до 4,3% в 2021 году.

