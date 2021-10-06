Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России до 4,3%

Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России до 4,3% в 2021 году, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад организации.

ВВП России за июнь вырос на 8,5%

В майском прогнозе предусматривался рост российской экономики на 3,2% в 2021 году, на 3,2% в 2022 году и на 2,3% в 2023 году.

Прогноз Всемирного банка на текущий год оказался оптимистичнее макропрогноза Минэкономразвития (4,2%). На 2022-2024 годы в министерстве ожидают рост ВВП на 3%.

Ранее в МВФ заявили, что мировая экономика восстанавливается более быстрыми темпами, чем ожидалось ранее, при этом существенные риски все еще остаются, среди них — новые штаммы коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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