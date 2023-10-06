Инвестиции в производства по «офсетам» в Москве превысят 80 млрд рублей

Москва уверенно занимает лидирующее положение по числу заключенных офсетных контрактов в России. На столицу приходится 78% всех действующих соглашений. Об этом заявил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, за последние семь лет в столице подписаны 14 офсетов: семь из них в сфере фармацевтики, два - с производителями медицинских изделий, ещё два – на поставку систем хранения архивов, один – с производителем детского питания, а также по одному на поставку элементов благоустройства и аккумуляторных батарей.

«Совокупный объем инвестиций в создание, модернизацию производств по указанным контрактам составит около 82 миллиардов рублей», – отметил заммэра.

При этом, 9 соглашений подписаны в 2023 году, и по ним уже начались поставки.

Как подчеркнул глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, в рамках офсетных договоров Москва получает медицинские изделия, детское питание и лекарства.

«Один из производителей поставил миллионную упаковку лекарств для терапии онкологических и аутоимунных заболеваний», – рассказал глава департамента.

С июля прошлого года офсетный контракт стал доступен для заключения еще большему числу производителей, за счет снижения с 1 миллиарда до 100 миллионов рублей суммы минимальных вложений в реализацию проектов. Кроме того, появилась возможность подписывать офсетные соглашения совместно с другими регионами – двумя или более субъектами РФ. В таком случае минимальный объем вложений составит 400 миллионов рублей, а для закупок, проводимых в 2022–2023 годах, – также 100 миллионов рублей.

В 2022 году Москва решила распространить практику заключения офсетных контрактов на все сферы городского хозяйства. Инвесторы при этом могут рассчитывать на дополнительные преференции в рамках действующих мер поддержки: снижение налогов, льготная арендная ставка за землю – 1 рубль в год при реализации масштабных инвестиционных проектов в промышленности, субсидирование расходов на подключение к сетям и другие льготы.

