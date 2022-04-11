Объем ФНБ за март вырос до 13,052 трлн рублей

«По состоянию на 1 апреля 2022 г. объем ФНБ составил 13 052 295,2 млн. рублей или 9,8% ВВП, прогнозируемого на 2022 год ... что эквивалентно 155 227,2 млн. долл. США», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

При этом объем ликвидных активов ФНБ составил 9,694 трлн рублей, или $115 282,3 млн. Этот показатель соответствует 7,3% ВВП, прогнозируемого на текущий год.

