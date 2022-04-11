Объем ФНБ за март вырос до 13,052 трлн рублей
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России за март текущего года увеличился на 117,187 млрд рублей, до 13,052 трлн рублей. Об этом сообщает Министерство финансов РФ.
«По состоянию на 1 апреля 2022 г. объем ФНБ составил 13 052 295,2 млн. рублей или 9,8% ВВП, прогнозируемого на 2022 год ... что эквивалентно 155 227,2 млн. долл. США», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
При этом объем ликвидных активов ФНБ составил 9,694 трлн рублей, или $115 282,3 млн. Этот показатель соответствует 7,3% ВВП, прогнозируемого на текущий год.
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