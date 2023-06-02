Объем ФНБ на 1 июня превысил 12 трлн рублей
Объём средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по состоянию на 1 июня 2023 года составил 12 353 145,8 млн рублей, сообщает пресс-служба Минфина РФ.
В ведомстве указали, что это 8,2% ВВП, прогнозируемого на 2023 год.
Уточняется, что на счетах ФНБ в Банке РФ в настоящее время находятся 9,054 млрд евро, 285,7 млрд китайский юаней и 228 млн рублей, а также 517,1 тонны золота в обезличенной форме.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что средства ФНБ идут на технологические проекты и импортозамещение, на достижение технологического и экономического суверенитета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru