Объем ФНБ на 1 июня превысил 12 трлн рублей

В ведомстве указали, что это 8,2% ВВП, прогнозируемого на 2023 год.

Уточняется, что на счетах ФНБ в Банке РФ в настоящее время находятся 9,054 млрд евро, 285,7 млрд китайский юаней и 228 млн рублей, а также 517,1 тонны золота в обезличенной форме.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что средства ФНБ идут на технологические проекты и импортозамещение, на достижение технологического и экономического суверенитета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».