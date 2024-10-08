Путин: Товарооборот РФ с Арменией может достичь рекордных показателей

На встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном он указал, что в первом полугодии 2024 года товарооборот между странами вырос в 2,5 раза, превысив 8,3 млрд долларов.

«Если в таком темпе будем двигаться, то это означает, что торговый оборот этого года может составить 14–16 млрд долларов – это рекордный показатель», - заключил российский лидер.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров перед началом переговоров лидеров стран СНГ поинтересовался у коллеги из Армении Арарата Мирзояна, есть ли в стране квадроберы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

