Путин: Товарооборот РФ с Арменией может достичь рекордных показателей
Товарооборот России и Армении в 2023 году достиг 7,4 млрд долларов. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном он указал, что в первом полугодии 2024 года товарооборот между странами вырос в 2,5 раза, превысив 8,3 млрд долларов.
«Если в таком темпе будем двигаться, то это означает, что торговый оборот этого года может составить 14–16 млрд долларов – это рекордный показатель», - заключил российский лидер.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров перед началом переговоров лидеров стран СНГ поинтересовался у коллеги из Армении Арарата Мирзояна, есть ли в стране квадроберы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru