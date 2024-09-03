Объем денежных переводов россиян в Индию вырос в 100 раз за год

В 2024 году объем денежных переводов из России в Индию вырос в 100 раз, заявил заместитель председателя правления Сбербанка, руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса Анатолий Попов.

По его словам, рост индийского экспорта в РФ помог решить проблему излишков рупий у российских компаний.