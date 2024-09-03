Объем денежных переводов россиян в Индию вырос в 100 раз за год
В 2024 году объем денежных переводов из России в Индию вырос в 100 раз, заявил заместитель председателя правления Сбербанка, руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса Анатолий Попов.
По его словам, рост индийского экспорта в РФ помог решить проблему излишков рупий у российских компаний.
До этого Сбербанк объявил о запуске нового вклада для физических лиц - в индийской национальной валюте, рупиях, говорится в сообщении банка. Минимально возможная сумма для открытия вклада составляет 100 тысяч рупий, максимальное значение не ограничивается.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», снять средства наличными с этого вклада можно только в рублях. Депозиты в рупиях для юридических лиц Сбербанк начал оформлять в апреле текущего года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Арахамия объявил о массовом увольнении украинских министров
- Объем денежных переводов россиян в Индию вырос в 100 раз за год
- Российская пловчиха Лукьяненко завоевала золото Паралимпиады и установила рекорд
- Новый фильм Альмодовара сорвал 18-минутные овации в Венеции
- Водитель бензовоза погиб в ДТП на трассе М-11 «Нева» в Тверской области
- Запрет на строительство микроквартир в Подмосковье начнет действовать 1 января
- Опрос: 35,1% россиян побывали за границей летом
- США хотят в ближайшие недели объявить о новом пакете помощи Украине
- «Прощай, Comedy»: Канделаки рассказала о работе Харламова на посту продюсера проекта
- Российские пловцы завоевали медали Паралимпийских игр в Париже
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru