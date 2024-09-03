Объем денежных переводов россиян в Индию вырос в 100 раз за год

В 2024 году объем денежных переводов из России в Индию вырос в 100 раз, заявил заместитель председателя правления Сбербанка, руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса Анатолий Попов.

По его словам, рост индийского экспорта в РФ помог решить проблему излишков рупий у российских компаний.

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До этого Сбербанк объявил о запуске нового вклада для физических лиц - в индийской национальной валюте, рупиях, говорится в сообщении банка. Минимально возможная сумма для открытия вклада составляет 100 тысяч рупий, максимальное значение не ограничивается.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», снять средства наличными с этого вклада можно только в рублях. Депозиты в рупиях для юридических лиц Сбербанк начал оформлять в апреле текущего года.

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ФОТО: РИА Новости
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