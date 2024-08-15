Объем денежных переводов из России в Грузию упал на 69% за год, сообщается на сайте Национального банка республики.

Этот показатель опустился до отметки в 367,3 миллиона долларов. Только в июле россияне сократили объемы транзакций в эту страну на 38,5 % в годовом выражении, до 45 миллионов долларов. Эксперты отмечают, что это связано с тем, что многие россияне, которые переехали в Грузию после начала СВО, вернулись в Россию.