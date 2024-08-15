Объем денежных переводов из России в Грузию упал на 69% за год

Объем денежных переводов из России в Грузию упал на 69% за год, сообщается на сайте Национального банка республики.

Этот показатель опустился до отметки в 367,3 миллиона долларов. Только в июле россияне сократили объемы транзакций в эту страну на 38,5 % в годовом выражении, до 45 миллионов долларов. Эксперты отмечают, что это связано с тем, что многие россияне, которые переехали в Грузию после начала СВО, вернулись в Россию.

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Ранее международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия заявил в разговоре с «Известиями», что партия готовит обращение к властям по поводу возобновления дипотношений с Россией. По его словам, грузинским властям придется рано или поздно возобновить дипотношения, поскольку РФ является гарантом безопасности в регионе. Васадзе уверен, что грузинские власти не пойдут на такой шаг.

Возобновление дипломатических отношений между Грузией и Россией невозможно до тех пор, пока Москва признает независимость Абхазии и Южной Осетии, заявил тбилисский политолог Гела Васадзе «Радиоточке НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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