«Обеляет рынок»: Легальное предложение выросло до 70% благодаря маркировке

«Сегодня цифровая система маркировки «Честный знак» уже работает в 17 отраслях товаров – начиная от лекарств, заканчивая легкой промышленностью и парфюмерией. Ни в одной из отраслей маркировка не привела к заметному росту цены для покупателя. Маркировка стоит 50 копеек. Даже если это очень недорогой товар, доля незначительная, даже инфляция ежегодная выше, чем стоимость маркировки. Есть другие факторы, которые приводят к подорожанию товаров, но не маркировка», - отметил Юсупов.

При этом, по его словам, доля нелегальной продукции сокращается, а легальное предложение увеличивается до 70% в разных отраслях.

«Зато мы понимаем, как изменился уровень нелегального оборота. По итогам 2023 года на 56% больше обуви было введено в оборот, чем в 2022 году. В одежде стало на 47% больше продукции. Люди покупали столько же, но при этом продукции стало больше. Это говорит о том, что рынок «обеляется», больше компаний начинают работать легально. Если мы говорим про легальное предложение на рынке, в легкой промышленности этот показатель увеличился на 70%, в шинах – на 40%, в парфюмерии – на 20%. Мы каждый год видим рост этих показателей, все больше легального товара. Фальсификат в молоке сократился в 10 раз за полтора года», - пояснил он.

Также Юсупов рассказал, по какой схеме компании получают код. В случае обнаружения какой-либо проблемы некачественный товар можно быстро изъять из магазинов именно с помощью маркировки.

«Большое количество нелегальных предприятий закрылось, потому что они просто не могут продолжать работать. Система на всех этапах фиксирует любые перемещения товаров. Как только там что-то появляется нелегальное, мы сразу это видим. Система работает уже шесть лет, все давно уже налажено. За лекарства отвечает Росздравнадзор, например, и так далее – практически все органы власти задействованы в разных отраслях. Это касается и российских товаров, и импортных, которые привозятся через параллельный импорт. Система проверяет всю документацию компании, которая подает на получение кода маркировки. Только после этого выдается код. Только легальная компания со всеми правами и легальной продукцией может пройти эту проверку. Был случай, когда человек отравился газированной водой в Северной Осетии. И маркировка позволила быстро этот товар изъять из магазинов», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее бизнес предложил маркировать товары, ввезенные по параллельному импорту, аналогично тому, как это уже происходит с меховыми изделиями, парфюмерией, обувью и другой продукцией, передает «Радиоточка НСН».