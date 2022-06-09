В Госдуме рассказали, как превратить Россию в технологический оазис

Российские компании в условиях «бесшовности господдержки» способны создавать передовые технические решения, сказал в эфире НСН Денис Кравченко.

Россия способна в течение десяти лет стать привлекательным для всего мира «оазисом», задающим стандарты мировой экономики, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков сказал, что мир ждет сворачивание глобализма и «островизация», а главная история для России на ближайшие 10 лет - это построение «острова» через технологический суверенитет.

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«В условиях бесшовности мер государственной поддержки наши специалисты способны создать передовые технологические решения, и у отечественных компаний уже имеется задел на это. Мы не то что можем, а должны создавать из нашего отечественного рынка привлекательный для всего мира оазис, который станет новым стандартом для мировой экономики уже в ближайшие 10 лет», - сказал Кравченко.

Он указал, чем Россия может привлечь в свой «технологический оазис» другие страны.

«Россия должна стать технологическим оазисом, который привлекает всех, благодаря уникальному инвестиционному климату и преференциальному режиму для технологических компаний. Для этого у нас есть все условия, особенно если мы будем активно развивать территории с повышенным научно-технологическим и человеческим потенциалом», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Со своей стороны, член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев сказал НСН, что в ряде «сложных отраслей» Россия за 5-10 лет может стать технологически независимой и быть одними из лидеров в мире.

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Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Денис Гришкин
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