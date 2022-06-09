В Госдуме рассказали, как превратить Россию в технологический оазис

Россия способна в течение десяти лет стать привлекательным для всего мира «оазисом», задающим стандарты мировой экономики, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков сказал, что мир ждет сворачивание глобализма и «островизация», а главная история для России на ближайшие 10 лет - это построение «острова» через технологический суверенитет.