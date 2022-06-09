В Госдуме рассказали, как превратить Россию в технологический оазис
Российские компании в условиях «бесшовности господдержки» способны создавать передовые технические решения, сказал в эфире НСН Денис Кравченко.
Россия способна в течение десяти лет стать привлекательным для всего мира «оазисом», задающим стандарты мировой экономики, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.
Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков сказал, что мир ждет сворачивание глобализма и «островизация», а главная история для России на ближайшие 10 лет - это построение «острова» через технологический суверенитет.
«В условиях бесшовности мер государственной поддержки наши специалисты способны создать передовые технологические решения, и у отечественных компаний уже имеется задел на это. Мы не то что можем, а должны создавать из нашего отечественного рынка привлекательный для всего мира оазис, который станет новым стандартом для мировой экономики уже в ближайшие 10 лет», - сказал Кравченко.
Он указал, чем Россия может привлечь в свой «технологический оазис» другие страны.
«Россия должна стать технологическим оазисом, который привлекает всех, благодаря уникальному инвестиционному климату и преференциальному режиму для технологических компаний. Для этого у нас есть все условия, особенно если мы будем активно развивать территории с повышенным научно-технологическим и человеческим потенциалом», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев сказал НСН, что в ряде «сложных отраслей» Россия за 5-10 лет может стать технологически независимой и быть одними из лидеров в мире.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 774 / сут.
Умерли
380 тыс.+77 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 297 / сут.
- СМИ: Подозрительный предмет у метро «Парк Победы» оказался муляжом гранаты
- При посадке самолета с загоревшимся шасси в Сочи никто не пострадал
- СМИ: Шасси загорелось у самолета при приземлении в Сочи
- Мужчина погиб, открыв стрельбу в храме Петербурга
- В Лондоне отреагировали на смертный приговор британским наемникам в ДНР
- Путин назвал главное направление удара санкций по России
- Стало известно состояние пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом в Сочи
- Валерий Карпин может стать главным тренером «Спартака»
- Путин пообещал подумать о льготах для молодых фармацевтов
- США готовы устранить все препятствия для экспорта из России удобрений и продовольствия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru