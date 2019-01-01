Ну, за четырехдневку!

Переход на четырехдневную рабочую неделю прогнозирует в обозримом будущем премьер Дмитрий Медведев. Это станет одним из неминуемых последствий технологического прогресса: он, по мысли главы правительства, приводит «к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени, к расширению досуга». Выступая на сессии Международной организации труда, Медведев напомнил, что сто лет назад американский предприниматель Генри Форд сократил на своих предприятиях рабочую неделю с 48 до 40 часов и получил впечатляющий рост производительности труда. Внедрение четырехдневной рабочей недели дает в числе прочего рост производительности труда в пересчете на час рабочего времени, существенное снижение уровня стресса сотрудников, - указал Медведев, приведя приличествующие случаю примеры. Премьер винит необходимость обновления подходов «к таким базовым понятиям, как рабочий день и рабочее место». Рабочее время сотрудников может и должно быть организовано с учетом гибких графиков, дистанционных форматов работы. В целом, по словам премьера, которые приводит ТАСС, «требуется основательная дебюрократизация трудовых отношений. Системы мотивации, которые вдохновляли предыдущие поколения, уже подчас абсолютно не годятся для поколений современных. Очевидно, что наши дети будут мудрее нас», - сказал премьер.

Оптимизм главы правительства по поводу возможного сокращения рабочей недели разделяют не все. Так, бывший министр экономики России Евгений Ясин заявил в эфире НСН, что «заявления Медведева по поводу 4-дневной рабочей недели к нынешнему состоянию российской экономики не имеет никакого реального отношения». По словам экс-министра, на повестке дня должен стоять подъем экономики, который замедлился после 2007-2008 годов. «На Западе эти сложности уже преодолены. И там могут себе позволить думать о сокращении графика», - заметил Евгений Ясин.

Открытым назвала вопрос сокращения рабочей недели вице-премьер Татьяна Голикова, хотя, как следует из ее слов, он обсуждается. «На первое место при постановке вопроса о четырехдневной рабочей неделе встает вопрос социальных гарантий граждан, какую заработную плату они будут получать - такую же, как получали, когда были заняты пять дней, или уменьшенную», - сказала Голикова, отметив, что Международная организация труда исходит из того, что уровень зарплат и соцобеспечения в результате такой реформы ухудшаться не должен. Такая реформа может потребовать серьезных изменений в трудовом законодательстве, - добавила вице-премьер.

А на четырехдневную рабочую неделю страна уже перешла, пусть и ненадолго: среда, 12 июня – выходной в честь Дня России. Ну, с праздником! И за четырехдневку…

