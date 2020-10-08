Нью-Йоркская фондовая биржа продемонстрировала рост ключевых индексов
В среду 7 октября к окончанию сессии ряд ключевых индексов на Нью-Йоркской бирже показал значительный рост. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт биржи.
Так, промышленный индекс Dow Jones увеличился более чем на 530 пунктов, его рост составил 1,9 процента. Также вырос индекс электронной биржи Nasdaq и американский индекс S&P 500.
Кроме того, увеличилась стоимость акций технических корпораций Microsoft, Apple и Alphabet и нефтяных фьючерсов на топливо марки WTI: теперь его стоимость составляет 39,9 долларов за баррель.
По данным новостного агентства Bloomberg, часть инвесторов связывают это с ростом популярности кандидата от Демократической партии Джо Байдена. По мнению аналитиков, его победа на выборах может стимулировать экономическое развитие страны и увеличить государственные вложения в экономику.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+11 115 / сут.
Умерли
21 865+202 / сут.
Выздоровели
995 тыс.+6 699 / сут.
- Дональд Трамп вылечился от COVID-19
- В Москве умерли еще 55 пациентов с COVID-19
- Шойгу переговорил с главами Минобороны Армении и Азербайджана
- Саркисян выразил надежду на помощь РФ в прекращении войны в Карабахе
- Нидерланды поддержали санкции против России из-за Навального
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru