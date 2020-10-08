Нью-Йоркская фондовая биржа продемонстрировала рост ключевых индексов

В среду 7 октября к окончанию сессии ряд ключевых индексов на Нью-Йоркской бирже показал значительный рост. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт биржи.

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Так, промышленный индекс Dow Jones увеличился более чем на 530 пунктов, его рост составил 1,9 процента. Также вырос индекс электронной биржи Nasdaq и американский индекс S&P 500.

Кроме того, увеличилась стоимость акций технических корпораций Microsoft, Apple и Alphabet и нефтяных фьючерсов на топливо марки WTI: теперь его стоимость составляет 39,9 долларов за баррель.

По данным новостного агентства Bloomberg, часть инвесторов связывают это с ростом популярности кандидата от Демократической партии Джо Байдена. По мнению аналитиков, его победа на выборах может стимулировать экономическое развитие страны и увеличить государственные вложения в экономику.

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ФОТО: pxhere.com
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