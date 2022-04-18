Новый завод по переработке отходов в Псковской области построят к 2024 году

В комплекс по переработке отходов войдут сортировка и компостирование мощностью 250 тыс. тонн в год, а также объект размещения отходов мощностью 125 тыс. тонн в год. Финансирование объекта на 95% будет обеспечиваться за счет средств РЭО, остальные 5% - за счет инвесторов, заявляет пресс-служба со ссылкой на главу РЭО Дениса Буцаева.

Также оператор отмечает, что все отходы региона будут поступать на новое предприятие по переработке и, таким образом, «регион полностью закроет свои потребности».