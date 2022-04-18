Новый завод по переработке отходов в Псковской области построят к 2024 году

Предприятие по переработке отходов мощностью 250 тыс. тонн в год появится в Псковской области в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

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В комплекс по переработке отходов войдут сортировка и компостирование мощностью 250 тыс. тонн в год, а также объект размещения отходов мощностью 125 тыс. тонн в год. Финансирование объекта на 95% будет обеспечиваться за счет средств РЭО, остальные 5% - за счет инвесторов, заявляет пресс-служба со ссылкой на главу РЭО Дениса Буцаева.

Также оператор отмечает, что все отходы региона будут поступать на новое предприятие по переработке и, таким образом, «регион полностью закроет свои потребности».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кондратюк
ТЕГИ:Переработка Мусора
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