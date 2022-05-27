Новый владелец появится у гостиницы на Патриарших прудах
В Москве состоялись торги, по итогам которых определился покупатель пятиэтажного здания гостиницы «Марко Поло» на Патриарших прудах, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
Победителем аукциона стало ООО «Менеджмент-Инвест». Открытый аукцион проходил на площадке крупнейшего федерального оператора электронных торгов «Росэлторг». В нем приняли участие пять инвесторов. При этом в ходе торгов начальная стоимость здания выросла более чем на 60%, было сделано более ста «шагов на повышение».
«Нежилая недвижимость, реализуемая на городских торгах, традиционно пользуется спросом у инвесторов. Приобретение напрямую у города зданий, помещений, земельных участков и других видов коммерческой недвижимости предоставляет широкие возможности для ведения или расширения бизнеса», - сказал Щербаков.
По его словам, в апреле на аукцион было выставлено здание четырехзвездочной гостиницы на Спиридоньевском переулке, расположенном неподалеку от Патриарших прудов.
Здание гостиницы «Марко Поло» построил в 1904 году архитектор Вильям Валькот. Оно называлось «Дом Святого Андрея» и предназначалось для размещения гувернанток из разных стран. В советские времена там были общежитие и гостиница.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 700 / сут.
Умерли
379 тыс.+91 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 455 / сут.
- В Госдуме предложили конфисковывать автомобили за езду без прав
- Новый владелец появится у гостиницы на Патриарших прудах
- СМИ: Запад может отменить санкции против российских бизнесменов за помощь Украине
- Власти Запорожской области предложили передать России местные военные базы
- В США рассказали о рекордном увеличении доходов России от нефти и газа из-за санкций
- Эксперт: в случае дефолта последствий для экономики РФ не будет
- Великобритания и Украина могут создать новый военный альянс против России
- СМИ: в России намерены изменить систему капремонта
- Пушилин заявил, что ВСУ причастны к пыткам
- Пекин отказался идти на компромисс с Вашингтоном по Тайваню
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru