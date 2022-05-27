Новый владелец появится у гостиницы на Патриарших прудах

В Москве состоялись торги, по итогам которых определился покупатель пятиэтажного здания гостиницы «Марко Поло» на Патриарших прудах, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Победителем аукциона стало ООО «Менеджмент-Инвест». Открытый аукцион проходил на площадке крупнейшего федерального оператора электронных торгов «Росэлторг». В нем приняли участие пять инвесторов. При этом в ходе торгов начальная стоимость здания выросла более чем на 60%, было сделано более ста «шагов на повышение».

«Нежилая недвижимость, реализуемая на городских торгах, традиционно пользуется спросом у инвесторов. Приобретение напрямую у города зданий, помещений, земельных участков и других видов коммерческой недвижимости предоставляет широкие возможности для ведения или расширения бизнеса», - сказал Щербаков.

По его словам, в апреле на аукцион было выставлено здание четырехзвездочной гостиницы на Спиридоньевском переулке, расположенном неподалеку от Патриарших прудов.

Здание гостиницы «Марко Поло» построил в 1904 году архитектор Вильям Валькот. Оно называлось «Дом Святого Андрея» и предназначалось для размещения гувернанток из разных стран. В советские времена там были общежитие и гостиница.

