Новый оператор украинского газа отделен от «Нафтогаза»

Данное заключение принято в рамках Третьего энергетического пакета. Как отмечено в документе, это стало следствием принятого Верховной радой закона о разделении. Группа "Нафтогаза" передала акции компании МГУ ("Магистральные газопроводы Украины"), которая управляется Минфином Украины.

Как отмечается в документе, ГТСО приступит к работе как независимый системный оператор с 1 января следующего года. Согласно сообщению, окончательное подтверждение сертификации ГТСО станет возможным после покупки "Магистральными газопроводами Украины" акций "Укртрансгаза". В документе также указано, что Украине необходимо принять решения, чтобы обеспечить финансовую жизнеспособность оператора в связи с проблемами в области платежных обязательств на рынке.