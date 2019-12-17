Новый оператор украинского газа отделен от «Нафтогаза»
Секретариат Энергетического сообщества ЕС подтвердил, что оператор газотранспортной системы Украины (ГТСО) отделен от "Нафтогаза Украины". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сайт секретариата.
Данное заключение принято в рамках Третьего энергетического пакета. Как отмечено в документе, это стало следствием принятого Верховной радой закона о разделении. Группа "Нафтогаза" передала акции компании МГУ ("Магистральные газопроводы Украины"), которая управляется Минфином Украины.
Как отмечается в документе, ГТСО приступит к работе как независимый системный оператор с 1 января следующего года. Согласно сообщению, окончательное подтверждение сертификации ГТСО станет возможным после покупки "Магистральными газопроводами Украины" акций "Укртрансгаза". В документе также указано, что Украине необходимо принять решения, чтобы обеспечить финансовую жизнеспособность оператора в связи с проблемами в области платежных обязательств на рынке.
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