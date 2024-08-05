«Автозавод Санкт-Петербург», «Москвич» и УАЗ возобновили производство

В материале уточняется, что речь идет об «Автозаводе Санкт-Петербург» (бывший Nissan; выпускает кроссоверы Xcite), автозаводе «Москвич» и УАЗ. Данные предприятия находились в отпуске до 4 августа.

Ранее из отпуска вышли КамАЗ и тульский завод Haval – они возобновили работу 22 июля, автозавод «Урал» вернулся к работе 29 июля. Сейчас продолжается отпуск у АвтоВАЗа (с 29 июля по 18 августа).

Ранее стало известно, что согласно новому исследованию, 21% россиян меняют автомобиль раз в 20 лет, ещё 21% — раз в десять лет, передает RT.

