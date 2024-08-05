«Автозавод Санкт-Петербург», «Москвич» и УАЗ возобновили производство
Сразу три российских автомобильных завода 5 августа вышли из корпоративного отпуска, сообщило агентство «Автостат».
В материале уточняется, что речь идет об «Автозаводе Санкт-Петербург» (бывший Nissan; выпускает кроссоверы Xcite), автозаводе «Москвич» и УАЗ. Данные предприятия находились в отпуске до 4 августа.
Ранее из отпуска вышли КамАЗ и тульский завод Haval – они возобновили работу 22 июля, автозавод «Урал» вернулся к работе 29 июля. Сейчас продолжается отпуск у АвтоВАЗа (с 29 июля по 18 августа).
Ранее стало известно, что согласно новому исследованию, 21% россиян меняют автомобиль раз в 20 лет, ещё 21% — раз в десять лет, передает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Продажи новых легковушек в России в июле 2024 года выросли на 42%
- СМИ: Швейцария стала чаще отказывать украинцам в предоставлении убежища
- В Марий Эл трехлетний ребенок на машине сбил собственную мать
- Дэвид Линч признался, что из-за курения не выходит из дома
- СМИ: В беспорядках в Бангладеш за день погибли более 50 человек
- Ургант анонсировал тур по Европе после отмены выступлений в Петербурге
- Беспилотник атаковал автобус в Белгородской области, погиб один человек
- Пострадавшим от паводка в Забайкальском крае выплатят по 15 тысяч рублей
- Грузия временно закроет границу с Россией
- «Автозавод Санкт-Петербург», «Москвич» и УАЗ возобновили производство
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru