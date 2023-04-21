Новые регионы России получат более 400 млрд рублей из федерального бюджета

Почти все доходы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, которые маркируют как безвозмездные поступления из других бюджетов, являются дотациями на поддержку обеспечения сбалансированности бюджета. Эти дотации осуществляются из федеральной казны.

Как отметил эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Илья Цыпкин, безвозмездные поступления передают четырем новым регионам как дотации, так как они являются нецелевыми и субъект может сам решать, как их использовать.

«Мы полагаем, что эти средства будут в первую очередь направлены на социальные выплаты, заработную плату и поддержку населения», — указал эксперт.

Цыпкин добавил, что федеральные трансферты должны позволить регионам восстановиться, а местным властям — исполнить свои обязательства перед населением.

Доля федеральной помощи в доходах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по прогнозу на 2023 год будет самой высокой по России, от 84 до 99%. За новыми регионами следуют Ингушетия (82%), Чечня (около 80%), Тува (примерно 79%).

