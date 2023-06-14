Новую Lada X-Cross 5 представили на ПМЭФ
АвтоВАЗ представил на Петербургском международном экономическом форуме новую модель - кроссовер Lada X-Cross 5.
В основе автомобиля лежит китайский «паркетник» FAW Bestune T77. Новинка получила турбированный двигатель объёмом 1,5 литра в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Привод - передний.
В максимальной комплектации Lada X-Cross 5 получил круиз-контроль с системами экстренного торможения, слежения за полосой.
Ранее пресс-служба «АвтоВАЗа» сообщила, что автомобили Lada Vesta NG поступят в продажу 9 июня. Начальная цена седана Lada Vesta NG в комплектации Comfort составит 1 239 900 рублей. Отсутствие конкурентов в ценовой категории обеспечит высокий спрос на эти автомобили, заявил НСН автоэксперт Игорь Моржаретто.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru