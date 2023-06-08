Новая Lada Vesta NG появится в продаже 9 июня

Автомобили Lada Vesta NG поступят в продажу 9 июня 2023 года, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа».

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Отмечается, что покупатели смогут приобрести новинку во всех типах кузова: седан, кросс-седан, SW и SW Cross.

Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов заявил, что если объемы производства Lada Vesta NG вырастут, есть шанс, что она будет стоить меньше миллиона рублей, спрос на нее увеличится. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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