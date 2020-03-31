Новости за ночь: Законопроект о налоге с доходов по вкладам поступил в Госдуму
Поправки в Налоговый кодекс о введении налога в 13% на процентные доходы по вкладам внесён в Госдуму. Он коснётся вкладов, превышающих один миллион рублей, уточняли ранее в Кремле.
Думский комитет по бюджету и налогам уже рекомендовал принять законопроект во втором чтении, передает ТАСС.
Ввести налог на доходы со вкладов предложил президент России Владимир Путин, выступая с телеобращением к россиянам по поводу нерабочей недели и социально-экономических мер поддержки. Позднее глава Минфина Антон Силуанов уточнил, что налог планируют ввести с 2021 года, и первые уведомления на уплату вкладчики получат в 2022 году.
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