Новости за ночь: Законопроект о налоге с доходов по вкладам поступил в Госдуму

Думский комитет по бюджету и налогам уже рекомендовал принять законопроект во втором чтении, передает ТАСС.

Ввести налог на доходы со вкладов предложил президент России Владимир Путин, выступая с телеобращением к россиянам по поводу нерабочей недели и социально-экономических мер поддержки. Позднее глава Минфина Антон Силуанов уточнил, что налог планируют ввести с 2021 года, и первые уведомления на уплату вкладчики получат в 2022 году.

