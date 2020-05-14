Новости за ночь: Вид на жительство в РФ предложили давать за покупку недвижимости

Минэкономразвития РФ прорабатывает законопроект, принятие которого позволит иностранным предпринимателям получать вид на жительство в России после покупки недвижимости. Об этом пишут «Известия».

Предполагается, что устанавливать, коммерческий или частный вид недвижимости должен будет приобрести инвестор, будет правительство. В Минэкономразвития подчёркивают, что не собираются устанавливать для иностранцев при оформлении ВНЖ ограничение по трудовой деятельности или получению дохода от инвестирования на территории страны, как делают другие государства.

Новые нормы могут вступить в силу в июле 2021 года.

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий иностранцам получение российского гражданства. Теперь они могут сделать это, не отказываясь от прежнего гражданства.

