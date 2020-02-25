Новости за ночь: В России ждут подорожания непродовольственных товаров
Введение нормативов о стопроцентной утилизации отходов потребительских товаров и упаковки вынудить ретейлеров поднять цены, заявили в «Деловой России». По словам главы комитета по торговле этой общественной организации Алексея Фёдорова, подорожают прежде всего товары непродуктового сегмента, пишут «Известия».
Норму о полной утилизации товарных отходов и упаковки включает первая версия концепции, совершенствующей институт расширенной ответственности производителей и импортёров. Она будет рассмотрена в правительстве в ближайший месяц. Предполагается, что нормативы вступят в силу уже в 2021 году.
В таком случае в следующем же году стоимость бытовой техники возрастёт по меньшей мере на 13%, электроинструменты и электроника подорожают на 11% и 9% соответственно, дороже станут обувь и одежда (+5% и +2%), утверждает Фёдоров. Ретейлеры прогнозируют такой рост цен из-за увеличения расходов на утилизацию, дополнительные складские площади и персонал. Компании выступают за более плавный переход на норму от 100%-ной утилизации – не за год, а, например, за пять лет.
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