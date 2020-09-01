Новости за ночь: В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве
В России с 1 сентября начали действовать новые правила банкротства. Теперь физические лица и индивидуальные предприниматели, долги которых без пеней, штрафов и процентов за просрочку платежа составляют от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, могут подать заявление о банкротстве во внесудебном порядке. В отношении должника при этом должно быть завершено исполнительное производство, уточняет РЕН ТВ.
Закон исключает из процесса банкротства арбитражных управляющих – процедура будет проходить через многофункциональные центры (МФЦ).
Подавая заявление на банкротство, гражданин должен перечислить всех известных ему кредиторов. МФЦ проверит данные и внесёт уведомление о начале процедуры банкротства в соответствующий единый федеральный реестр. С этого момента должника освободят от штрафов и пеней, но запретят ему брать кредиты и получать займы. Внесудебная процедура банкротства продлится шесть месяцев, повторно воспользоваться этим инструментом гражданин сможет только через 10 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru