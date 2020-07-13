Новости за ночь: ЦБ рассказал о «ленивом» мошенничестве через рекламу

Такая реклама предназначена для широкой аудитории, причем её авторы не утруждаются указать конкретные сведения о виде заработка или инвестиций, отметили в Банке России. Напрямую финансовые услуги не предлагаются, есть только призыв наподобие «Зарабатывай с нами!».

По оценке ЦБ, объём такой рекламы сейчас превышает объём традиционной рекламы финансовых услуг от легальных и нелегальных участников рынка в совокупности.

