Новости за ночь: ЦБ рассказал о «ленивом» мошенничестве через рекламу
На фоне массового перехода россиян на удалённую работу мошенники придумали новую схему: теперь они используют не таргетированную, а безадресную финансовую рекламу. Об этом сообщил глава департамента противодействия недобросовестным практикам российского Центробанка Валерий Лях, передаёт РИА Новости.
Такая реклама предназначена для широкой аудитории, причем её авторы не утруждаются указать конкретные сведения о виде заработка или инвестиций, отметили в Банке России. Напрямую финансовые услуги не предлагаются, есть только призыв наподобие «Зарабатывай с нами!».
По оценке ЦБ, объём такой рекламы сейчас превышает объём традиционной рекламы финансовых услуг от легальных и нелегальных участников рынка в совокупности.
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