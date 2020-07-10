Мошенники взялись за кредитные истории жителей Подмосковья

В Московской области участились случаи мошенничества с кредитными историями. Об этом местных жителей предупредили в Главном управлении региональной безопасности, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Мошенники предлагают гражданам заполнить специальную анкету на поддельных сайтах и получить хорошую кредитную историю за 300 рублей. А по телефону предлагают улучшить кредитную историю уже за 10-300 тысяч рублей.

Зампредседателя областного правительства Роман Каратаев напомнил, что доступ к кредитной истории может быть либо у самого заёмщика, либо у банка, которому гражданин разрешил получить такую информацию. Нельзя исправить кредитную историю одномоментно, тем более через посредников, подчеркнул Каратаев.

