Мошенники взялись за кредитные истории жителей Подмосковья
В Московской области участились случаи мошенничества с кредитными историями. Об этом местных жителей предупредили в Главном управлении региональной безопасности, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
Мошенники предлагают гражданам заполнить специальную анкету на поддельных сайтах и получить хорошую кредитную историю за 300 рублей. А по телефону предлагают улучшить кредитную историю уже за 10-300 тысяч рублей.
Зампредседателя областного правительства Роман Каратаев напомнил, что доступ к кредитной истории может быть либо у самого заёмщика, либо у банка, которому гражданин разрешил получить такую информацию. Нельзя исправить кредитную историю одномоментно, тем более через посредников, подчеркнул Каратаев.
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