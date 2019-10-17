Новости за ночь: Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за «налога Чубайса»

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Совет Федерации не поддержал предложенную Минэкономразвития редакцию законопроекта об «углеродном налоге». Его предложил глава «Роснано» Анатолий Чубайс. По его словам, таким образом можно будет стимулировать промышленников сокращать вредные выбросы. Как пишут «Известия», сенаторы опасаются, что новый сбор может негативно сказаться на динамике роста экономики.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей предупредили, что новый налог спровоцирует увеличение инфляции, повышение цен на продукцию металлургического комплекса и транспорт. Кроме того, принятие законопроекта приведет к росту тарифов для населения, пояснили эксперты.

В Совфеде считают, что сначала необходимо разобраться с объемами вредных выбросов, а потом вносить поправки в законопроект.

