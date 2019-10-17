Новости за ночь: Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за «налога Чубайса»
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Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога Чубайса
Совет Федерации не поддержал предложенную Минэкономразвития редакцию законопроекта об «углеродном налоге». Его предложил глава «Роснано» Анатолий Чубайс. По его словам, таким образом можно будет стимулировать промышленников сокращать вредные выбросы. Как пишут «Известия», сенаторы опасаются, что новый сбор может негативно сказаться на динамике роста экономики.
В Российском союзе промышленников и предпринимателей предупредили, что новый налог спровоцирует увеличение инфляции, повышение цен на продукцию металлургического комплекса и транспорт. Кроме того, принятие законопроекта приведет к росту тарифов для населения, пояснили эксперты.
В Совфеде считают, что сначала необходимо разобраться с объемами вредных выбросов, а потом вносить поправки в законопроект.
Увеличат размер выплат на первого и второго ребенка
В России со следующего года увеличится размер ежемесячных выплат на первого и второго ребенка. Об этом сообщили в Минтруде. В нынешнем году размер пособий равен 11 тыс. рублей, а с 2020-го он составит 12 тыс. Увеличение выплат проводится в рамках реализации проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».
Кроме того, подобный рост материальной помощи связан с продлением срока выплаты ежемесячных пособий на первого и второго ребенка от полутора до трех лет. Таким образом, каждая семья за три года получит около 430 тысяч рублей. По проекту бюджета на ближайшие три года вырастет также и размер материнского капитала.
На реках Хабаровского края уровень воды снижается
Вода ушла из шести поселков, ранее подтопленных паводком в Хабаровском крае. Об этом сообщили в региональном МЧС. Там отметили, что подтопленных жилых домов в регионе сейчас нет. В настоящий момент в зоне паводка продолжают оставаться 23 населённых пункта. Подтоплены десятки приусадебных и земельных участков, а также ряд автодорог.
В Комсомольске-на-Амуре в пункте временного размещения находятся 34 человека. В Хабаровском крае из-за паводка объявлен режим ЧС. Предварительный ущерб от паводка составляет около 2 миллиардов рублей.
Крупные банки начнут оказывать госуслуги со следующего года
В 2020 году в России начнется эксперимент, в рамках которого некоторые банки начнут оказывать часть госуслуг. В Минэкономики пояснили, что речь идет о выплате пенсий, материнского капитала, регистрации и снятии с учета страхователей, приеме налоговых деклараций, оформлении ИП.
Участниками пилотного проекта станут Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, Тинькофф-банк и Связь-банк. Эксперимент пройдет в пяти регионах: Московской, Астраханской и Кировской областях, республике Башкортостан и в Санкт-Петербурге. Получить госуслуги можно будет как в отделениях банка, так и онлайн.
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