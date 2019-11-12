Новости за ночь: Российскую нефтедобычу назвали одной из самых дорогих в мире
Главные события ночи по версии НСН.
Подсчитана стоимость добычи нефти в России
Стоимость нефтедобычи в России составляет более $40 за баррель, что является одним из самых высоких показателей в мире. Об этом говорят данные, представленные одной из крупнейших саудовских нефтяных компаний. В частности, для новых нефтяных проектов на суше России стоимость нефти оценивается примерно в $42 за баррель сорта Brent, а для проектов морской добычи — в $44, что более чем в два раза превышает цену в Саудовской Аравии.
Дороже всего оказалось добывать нефть в Азербайджане, Индии и Китае (от 55 до 60 долларов за баррель).
Пиво в России могут сделать более крепким
Пивные напитки в России предложили сделать крепче. Как отмечают «Известия», их производители призвали к изменению техрегламента Евразийского экономического союза и отмене ограничения в 7 градусов на крепость такой продукции. Из-за этого ограничения многие крепкие сорта крафтового пива, которые представлены на международном рынке, не попадают на отечественные прилавки.
Эксперты считают, что это является торговым барьером для импорта и создает неравные условия в рамках ВТО.
Глава WADA анонсировал лишение статуса соответствия РУСАДА
Глава WADA не исключил отстранения Российского антидопингового агентства. Крейг Риди отметил, что его, вероятно, признают не соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства. Он добавил, что эксперты, завершающие изучение материалов и имеющихся доказательств, в скором времени представят доклад, после этого WADA огласит рекомендации. Вероятно, Российскому антидопинговому агентству будет заявлено о несоответствии.
Россию подозревают в манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в WADA в начале этого года.
Моралес вылетел из Боливии в Мексику
Ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралес принял предложение Мексики и согласился на политическое убежище в этой стране. Глава МИД Мексики отметил, что страна пошла на такой шаг из гуманитарных соображений, потому что в Боливии «жизнь и здоровье Моралеса находятся под угрозой».
После президентских выборов в Боливии начались массовые протесты. ЦИК по итогам голосования, состоявшегося 20 октября, объявил о победе Моралеса уже в первом туре, однако его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В минувшее воскресенье вооруженные силы призвали Моралеса уйти с поста ради обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. переходе к ней верховной власти и назначении новых выборов президента.
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