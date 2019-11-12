Новости за ночь: Российскую нефтедобычу назвали одной из самых дорогих в мире

1

Стоимость нефтедобычи в России составляет более $40 за баррель, что является одним из самых высоких показателей в мире. Об этом говорят данные, представленные одной из крупнейших саудовских нефтяных компаний. В частности, для новых нефтяных проектов на суше России стоимость нефти оценивается примерно в $42 за баррель сорта Brent, а для проектов морской добычи — в $44, что более чем в два раза превышает цену в Саудовской Аравии.

Дороже всего оказалось добывать нефть в Азербайджане, Индии и Китае (от 55 до 60 долларов за баррель).

