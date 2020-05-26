Новости за ночь: Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
На фоне пандемии COVID-19 и падения финансовых рынков российские банки ввезли в страну почти пять миллиардов наличных долларов и более миллиарда евро. Об этом свидетельствует статистика ЦБ. Отмечается, что по сравнению с февралем, поставки американской валюты выросли почти в 9,6 раза. Эта сумма оказалась рекордной. Больше финансовые организации ввозили лишь в марте и декабре 2014 года.
В конце апреля стало известно, что наши соотечественники на фоне обвала курса рубля начали массово забирать иностранную валюту из банков. За март выведено около пяти миллиардов долларов. Отток произошел на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть, которое произошло после разрыва сделки ОПЕК+ в начале марта,
Между тем, глава ЦБ Эльвира Набиуллина предполагает, что ускорение роста цен в России, вызванное ослаблением национальной валюты и увеличенным спросом на некоторые товаров, скорее всего, исчерпано. Об этом она заявила на минувшей неделе. По словам главы регулятора, за последнюю неделю уровень инфляции колебался около нуля, а в течение 14 дней рост цен в годовом выражении стабильно находился на уровне чуть выше 3%. По оценке Набиуллиной, локального пика годовой инфляции в РФ следует ожидать предстоящим летом.
Набиуллина также поддержала позицию министра финансов Антона Силуанова о незыблемости бюджетного правила, которое, по ее словам, сумело доказать свою эффективность. В частности, она отметила, что не обсуждается никаких принципиальных изменений механизма накопления и расходования средств из Фонда национального благосостояния в зависимости от цены на нефть, и, соответственно, отклонение нефтегазовых доходов от базового уровня.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru