Новости за ночь: Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

На фоне пандемии COVID-19 и падения финансовых рынков российские банки ввезли в страну почти пять миллиардов наличных долларов и более миллиарда евро. Об этом свидетельствует статистика ЦБ. Отмечается, что по сравнению с февралем, поставки американской валюты выросли почти в 9,6 раза. Эта сумма оказалась рекордной. Больше финансовые организации ввозили лишь в марте и декабре 2014 года.

В конце апреля стало известно, что наши соотечественники на фоне обвала курса рубля начали массово забирать иностранную валюту из банков. За март выведено около пяти миллиардов долларов. Отток произошел на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть, которое произошло после разрыва сделки ОПЕК+ в начале марта,